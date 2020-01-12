Литвинова рассказала о состоянии своего здоровья

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Актриса и режиссер Рената Литвинова прокомментировала данные о произошедшем с ней в центре Москвы ДТП. Соответствующая публикация была размещена в ее блоге в Instagram.

Литвинова заявила, что ее сбили на пешеходном переходе, когда она направлялась после пробежки в салон.

Актриса уточнила, что в больнице доктор зашил ей подбородок. Кроме того, по ее словам, водитель автомобиля «совершенно не собиралась останавливаться».

Она также отметила, что после ДТП сказала правонарушительнице «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».

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