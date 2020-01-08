Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы «Аватар».
Несколько концепт-артов из сиквела фантастической ленты он опубликовал в Twitter проекта. «В сиквелах вы не просто вернететь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал Джеймс Кэмерон.
На рисунках можно разглядеть инопланетные ландшафты и главных героев фильма, седлающих больших животных и охотящихся на рыбу с копьем.
Первый сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года.
Всего у режиссера Джеймса Кэмерона запланировано три (или четыре) продолжения «Аватара», вышедшего в 2009 году и носившего титул самого кассового в истории кино. В 2019 году самым кассовым фильмом стала супергеройская картина «Мстители: Финал».
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