Охлобыстин считает Асмус дурочкой после откровенной сцены в «Тексте»

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Актер Иван Охлобыстин поделился мнением о своей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус в шоу «Морозова ХЗ».

Артист отметил, что шумиха вокруг откровенной сцены с Асмус в фильме «Текст» могла быть спровоцирована авторами ленты намеренно. Фильм он смотреть не собирается, но считает «никаким». Он также готов заступаться за Асмус. «Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу «Интерны» — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», — цитирует Охлобыстина канал «360».

Кристина Асмус и ее супруг Гарик Харламов после выхода «Текста» подверглись троллингу в соцсетях — актрису осудили за чересчур откровенные съемки.

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