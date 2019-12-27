Мать Собчак поздравила своего бывшего свата Эммануила Виторгана с юбилеем

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Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поздравила своего бывшего свата Эммануила Виторгана с юбилеем.

«С большим удовольствием хочу его поздравить, сказать, что это замечательный актер настоящей русской театральной школы, всегда им восхищаюсь. В кино он превознес традиции русского театра — и сейчас это смотрится совершенно иначе на фоне всех сериалов, которые мы смотрим», — сказала Нарусова «Газете.Ru».

Она отметила, что прямиком в день рождения артиста побывала на празднике у семьи Виторганов, с которой сохранила добрые отношения, несмотря на развод детей — актера Максима Виторгана и телеведущей Ксении Собчак.

«Вы знаете, я лично была знакома с ним 30 лет, даже больше. Поэтому мы с ним прекрасно были знакомы — и дружили, и любили, надеюсь, друг друга до брака наших детей и после. Это никак не повлияло на наши отношения и на наши чувства», — подчеркнула она.

Говоря о том, как Виторгану удалось сохранить зрительский интерес и оставаться востребованным на протяжении нескольких десятилетий, она отметила наличие у артиста «прекрасного чувства нерва искусства», которое, по ее словам, «редко у кого остается в таком возрасте».

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