Названы самые популярные аудиокниги у россиян в 2019 году

Сервис аудиокниг Storytel провел исследование, в ходе которого назвал самые популярные аудиокниги в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, самой популярной аудиокнигой второй год подряд становится «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари. Самой прослушиваемой бизнес-книгой стала «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Среди разделов самым популярными оказались «Фантастика и фэнтези», «Художественные книги», «Психология».

По словам генерального директора Storytel в России Бориса Макаренкова, у людей вырос интерес к книгам по психологии. Так, в 2019 их скачивали в три раза чаще, чем в прошлом году.

Он добавил, что люди стали чаще слушать художественную литературу.