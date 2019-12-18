Актриса Морфидд Кларк сыграет Галадриэль в сериале «Властелин колец»
Звезда сериала «Темные начала» Морфидд Кларк сыграет Галадриэль в проекте «Властелин колец» на Amazon, передает Variety.
В фильмах Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит» роль эльфийки Галадриэль исполняла Кейт Бланшетт. Также Морфидд Кларк снималась в фильма «История Дэвида Копперфильда», российская премьера которого состоится 5 мая 2020 года. Также в сериале снимутся Джозеф Моул, Маркелла Кавена и Максим Болдри.
В новом «Властелине колец» покажут события, предшествующие сюжету первой части одноименной трилогии Джона Толкина.
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