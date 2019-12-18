Актриса Морфидд Кларк сыграет Галадриэль в сериале «Властелин колец»

Звезда сериала «Темные начала» Морфидд Кларк сыграет Галадриэль в проекте «Властелин колец» на Amazon, передает Variety.

В фильмах Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит» роль эльфийки Галадриэль исполняла Кейт Бланшетт. Также Морфидд Кларк снималась в фильма «История Дэвида Копперфильда», российская премьера которого состоится 5 мая 2020 года. Также в сериале снимутся Джозеф Моул, Маркелла Кавена и Максим Болдри.

В новом «Властелине колец» покажут события, предшествующие сюжету первой части одноименной трилогии Джона Толкина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сериал «Властелин колец» получил второй сезон

— «Дядя Джона Сноу» станет главным злодеем в новом «Властелине колец»

— Роль Гэндальфа может исполнить женщина