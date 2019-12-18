Пугачеву сравнили с гопником из-за качества новых песен

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о фильме Аллы Пугачевой «Тот самый концерт», передает ФАН.

По его словам, такое кино, собранное из музыкальных выступлений, который можно снять с любым артистом. Также ему не нравятся новые песни звезды. «Мне достаточно «гопнических» песен типа «не учи меня жить» или там «копеечку на телогреечку» — это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет. Мне достаточно этого материала, чтобы не ходить на этот фильм», — сказал Соседов.

Он также назвал «оглушительным успехом» то, что фильм Пугачевой по сборам занял девятую строчку среди 147 произведений.

Фильм «Алла Пугачева. Тот самый концерт» вышел в прокат 31 октября.Он посвящен юбилейному концерту певицы в Кремлевском дворце.

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