На Бали задержали россиянина, работающего в нарколаборатории

Россиянина и двух украинцев задержали на Бали за производство и распространение наркотиков. Об этом сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, наркодилеров, среди которых были два брата украинца, россиянин и гражданин Индонезии, задержали в начале мая. Все они, предположительно, работали на местного наркобарона.

По версии следствия, у мужчин были распределены обязанности: украинцы производили наркотики, гражданин России отвечал за распространение, а индонезиец был посредником и владельцем счета наркобарона.

Выяснилось, что нарколабораторию подозреваемые организовали на вилле в Чангу в сентябре 2023 года. Во время обысков там нашли оборудование для производства наркотиков, а также все необходимые химические вещества. В доме также была специальная «бункерная комната» с необходимой вентиляцией и звукоизоляцией.

Во время обыска в лаборатории нашли 10 кг марихуаны, 6 кг метамфетамина и по 0,5 кг мефедрона, гашиша и кокаина.

Сами задержанные признались, что варить наркотики научились с помощью интернета, а все необходимое для их производства заказывали из Китая и Румынии. Распространяли наркотики они через Telegram и в даркнете.

На подозреваемых возбудили сразу несколько уголовных дел. Теперь им может грозить длительное тюремное заключение или даже лишение жизни.

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