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В США заявили о готовности Белого дома рассмотреть переговоры Киева и Москвы

NYT: в Белом доме ждут решающих месяцев для Киева и переговоры с Москвой

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

В администрации президента США Джо Байдена все чаще говорят о том, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, поскольку Киев и Москва в какой-то момент могут перейти к прекращению огня посредством переговоров. Об этом пишет The New York Times.

Авторы статьи отмечают, что ситуация может сложиться наподобие той, которая положила конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году. Вторым предполагаемым вариантом журналисты называют заморозку конфликта.

Руководство Украины неоднократно заявляло, что не согласится на заморозку конфликта.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 15 мая заявил, что в ведомстве обеспокоены успехами ВС РФ на поле боя в ходе специальной военной операции.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее Украина потребовала от США разрешения атаковать Россию американским оружием.

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