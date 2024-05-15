Оценка роста экономики России резко выросла

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил свой прогноз роста ВВП России в 2024 году с 1% до 2,5%. В 2025 году аналитики прогнозируют увеличение российской экономики на 1,5%. Об этом пишет ТАСС.

Пересмотр показателя и рост ВВП РФ на 3,6% в прошлом году в ЕБРР объяснили бумом производства в оборонном секторе, а также активизацией торговли с Китаем и другими странами.

Ранее близкий прогноз относительно роста экономики России в беседе с «Газетой.Ru» озвучил эксперт Института прикладных экономических исследований Президентской академии Константин Тузов. По его оценкам, среднегодовые темпы роста ВВП в ближайшие три года будут находиться вблизи 2% и поддерживаться в основном за счет расходов на конечное потребление.

Накануне в Минэкономразвития заявили о признаках перегрева российской экономики.

Ранее в ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки.