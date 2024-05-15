На Украине раскритиковали заявление Буданова о наступлении России

Глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) поторопился с выводами, когда несколько месяцев назад заявил, что наступление Вооруженных сил РФ иссякнет весной. Об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka.

«Буданов иногда делает скоропалительные заявления. Думаю, человек на его посту не должен был делать такие бравурные заявления», — сказал он.

По словам Бондаренко, это не первое утверждение, которое не подкрепляется какими-то реальными делами.

14 мая военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин выразил мнение, что заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилла Буданова о критическом положении ВСУ на Харьковском направлении говорит о расколе внутри украинской армии.

До этого Буданов в беседе с New York Times заявил, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической. Он также признал, что у Украины больше нет резервов для поддержки обороны на Харьковском направлении.

Ранее Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ на фоне успехов российской армии в регионе.