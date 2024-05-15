Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

АвтоВАЗ вернул на Lada Vesta опцию для предотвращения слива топлива

Avtograd News: на Lada Vesta вернули функцию запирания лючка бензобака

close
100%
Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Vesta с функцией запирания лючка бензобака. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«ВАЗ вернул на автомобили Vesta функцию запирания лючка бензобака, такие машины уже сходят с конвейера, также в небольшом количестве красят в металлизированную эмаль » Борнео», — говорится в сообщении.

Функция запирания лючка бензобака помогает защитить автомобиль от слива топлива.

До этого «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Vesta круиз-контролем. Опция будет устанавливаться в автомобили уже в базовой версии.

Функция «Круиз-контроль» необходима для автоматического поддержания заданной скорости движения автомобиля без воздействия на педаль газа со стороны водителя. Вместе с этой системой работает функция «Ограничитель скорости» для автоматического ограничения предельно допустимой скорости движения автомобиля, заданной водителем.

Ранее стало известно, что в России продажи кроссовера GAC GS3 стартуют в мае этого года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами