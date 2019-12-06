Сергей Лазарев отказался жениться

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев ответил на вопрос о своей личной жизни, передает сайт kp.ru.

На церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» он признался журналистам, что не стремится жениться. «В этом направлении я не работаю», — сказал он, дав понять, что не переживает из-за возможного разочарования поклонниц. «Каждый для себя выбирает свой путь, свое развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей», — признался Сергей Лазарев.

Лазарев воспитывает двоих детей — 5-летнего Никиту и годовалую Аню. Известно, что биологическая мать у детей одна, однако родили их разные суррогатные матери.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ вычислили биологическую мать детей Лазарева

— Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери

— Кудрявцева отреагировала на рождение дочери у Сергея Лазарева