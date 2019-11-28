Назван гонорар Ротару за новогодний корпоратив в Москве
Стало известно, сколько может заработать на новогоднем корпоративе в Москве украинская певица София Ротару. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на генерального менеджера одного из столичных агентств.
По его словам, гонорар артистки в декабре был заявлен в $60 тыс. (3,8 млн. рублей). Кроме того, существуют дополнительные транспортные расходы для ее коллектива.
«В смете, которую мы получили было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов», — сказал он.
Собеседник издания добавил, что также в смете был указан перелет сестры Ротару бизнес-классом. Так, расходы на транспорт составили чуть больше $15 тыс. (962 тыс. рублей).
При этом он отметил, что часть коллектива уже в Москве, а Ротару живет в собственном жилье.
Ранее София Ротару сообщила о возвращении на российскую сцену и участии в записи концерта «Песня года», что вызвало критику в адрес певицы.
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