Бэйл объяснил, почему Нолан не снял четвертого «Бэтмена»

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Актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена с 2005 по 2012 годы, рассказал, почему режиссер Кристофер Нолан не снял продолжения фильмов «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» о знаменитом герое комиксов.

В новом интервью Toronto Sun Бэйл заявил, что уверен — ему с Ноланом удалось создать нового Бэтмена. Нолан мечтал снять трилогию и не хотел затягивать историю. «Крис сказал, что если нам повезет и мы сможем сделать три фильма, нужно будет остановиться: «После третьего надо уходить», — вспоминает он.

При этом, утверждает Кристиан Бэйл, продюсеры предлагали Нолану сделать четвертый фильм, однако он отказался.

В данный момент в перезапуске франшизы о Бэтмене снимаются Роберт Паттинсон и Зои Кравиц. Премьера фильма запланирована на 24 июня 2021 года.

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