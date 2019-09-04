Отца Бузовой разыскивает налоговая инспекция

<img src="//img.gazeta.ru/files3/729/12481729/Snimok-ekrana-2019-07-06-v-10.21-pic905-895x505-92641.jpg">

Отец телеведущей и певицы Ольги Бузовой Игорь Бузов разыскивается за неуплату долга в 35 тыс. руб., передает ФАН.

Утверждается, что Игорь Бузов не производит выплаты в налоговые органы и скрывается от налоговой инспекции. С 2015 года на Игоря Бузова заведено уже 9 дел.

Общий долг отца знаменитости составляет 32 тыс. руб., а еще около трех тысяч он задолжал отдельно по двум делам. Если Бузов не погасит долг, на него может быть заведено уголовное дело за неисполнение решения суда.

Ранее сообщалось, что Бузову пожалели после новости о третьем ребенке Тарасова.