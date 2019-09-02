Жена «Рыжего» из «Иванушек» впервые ответила на слухи о разводе

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Актриса и телеведущая Мария Григорьева-Апполонова ответила на слухи о разводе с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым.

Женщина подтвердила, что действительно расстается с музыкантом, в инстаграме. «Так бывает, люди разводятся! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей», — написала она, попросив уважать ее личную жизнь.

«Машуль, не переживай и не обращай внимания! У вас прекрасные мальчишки, они так же сильно вас любят, как и вы их. Все будет хорошо», «Пусть у каждого из вас все сложится наилучшим образом», — реагируют на пост фолловеры Григорьевой-Апполоновой.

Ранее сообщалось, что Андрей Григорьев-Апполонов открыл себе памятник.