Марка Захарова госпитализировали в реанимацию

Режиссера и худрука театра «Ленком» Марка Захарова положили в реанимацию одной из клиник Москвы. Об этом передает РЕН ТВ.

Согласно полученной информации, Захаров в данный момент находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Как стало известно, медики диагностировали у 85-летнего режиссера двустороннее воспаление легких.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста Грузии Нодара Мгалоблишвили, который исполнил роль графа Калиостро в фильме Захарова «Формула любви».