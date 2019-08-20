Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
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Режиссера и худрука театра «Ленком» Марка Захарова положили в реанимацию одной из клиник Москвы. Об этом передает РЕН ТВ.
Согласно полученной информации, Захаров в данный момент находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Как стало известно, медики диагностировали у 85-летнего режиссера двустороннее воспаление легких.
Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста Грузии Нодара Мгалоблишвили, который исполнил роль графа Калиостро в фильме Захарова «Формула любви».