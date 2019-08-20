Кадры киевского майдана стали заставкой телесериала из США

Бывший депутат Верховной рады Украины Виктор Уколов заявил, что в заставке к сериям американского телесериала «Зверинец» показываются кадры протестов во время киевского Евромайдана 2013 года. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

По его словам, демонстрация таких кадров недопустима, так как используется государственный флаг.

По моему мнению, отреагировать должен МИД Украины, — прокомментировал Уколов.

Экс-депутат отмечает, что на создателей сериала необходимо подать в суд и возместить моральный ущерб, который причинили государству, крупной суммой денег.