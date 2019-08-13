Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи
Музыканту Андрею Лысикову, который известен под псевдонимом Дельфин, стало плохо в звукозаписывающей студии в Москве. Об этом сообщает сайт «kp.ru».
Как отмечается, певец потерял сознание во время работы.
По предварительным данным, у музыканта поднялось давление.
Уточняется, что прибывшие врачи осмотрели артиста и предложили ему госпитализацию. Однако Лысиков отказался ехать в больницу.
По словам его менеджера Владимира Теплякова, сейчас певец чувствует себя хорошо.
Ранее был экстренно госпитализирован Юрий Шатунов.