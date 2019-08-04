Рэпера Борзини убили в Донецке

В Донецке застрелили сына бывшего министра транспорта ДНР Игоря Андриенко, известного, как рэпера под сценическим псевдонимом Борзини. Об этом информирует официальное сообщество музыканта «ВКонтакте».

В посте и под ним написаны слова соболезнования родным, близким и любителям творчества рэпера.

При этом в комментариях жена певца Ксения Андриенко указывает на то, что к его убийству может быть причастен боевик из батальона «Восток» по кличке Хамелеон.

По ее информации, он находился с рэпером в одной комнате.

Как известно, боевик с таким позывным на самом деле несет службу в формировании «Восток».

Ранее сообщалось, что в США застрелили рэпера Фрэнка Снайдера, который выступал под сценическим псевдонимом Hollywood Play.