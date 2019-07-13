Это патология: Соловьев о внесении Малахова в «Миротворец»
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Российский журналист Владимир Соловьев отреагировал на внесение своего коллеги Андрея Малахова в «Миротворец» после телемоста Россия-Украина. Об этом сообщает «Инфореактор».
Соловьев заявил, что это событие было очевидным, и отметил, что на Украине боятся всего на русском языке.
Он добавил, что украинские власти не спешат противостоять гонениям СМИ.
По мнению Соловьева, показательным случаем в данном вопросе является отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с матерью журналиста Олеся Бузины.
Ранее сообщалось, что Малахов внесен в список «Миротворца» после телемоста Россия — Украина.