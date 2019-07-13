Появились фото с места обстрела украинского телеканала из гранатомета

В Киеве полиция опубликовала фотографии с места обстрела украинского телеканала «112 Украина» из гранатомета. Об этом сообщает «Страна.Ua».

На кадрах виден поврежденный фасад здания и обсыпавшаяся штукатурка.

Кроме того, на одном из фото можно увидеть отстрелянный тубус гранатомета, который собираются отправить на экспертизу.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных обстреляли из гранатомета украинский телеканал.

Никто в ходе инцидента не пострадал. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, а по факту произошедшего было возбуждено дело по статье «Террористический акт».