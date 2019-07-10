Джордж Мартин изгнал драконов и Ланнистеров из приквела «Игры престолов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/628/10834628/upload-RIAN_03171754.HR.ru-pic905-895x505-11483.jpg">

Американский писатель Джордж Мартин, написавший серию романов «Песнь льда и пламени», которая стала основой «Игры престолов», поделился подробностями о приквеле сериала. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам писателя, действие развернется во время, когда на территории Вестероса существовали 100 королевств, а противостояние между их правителями был еще более жестким. Он уточнил, что Ланнистеры не станут действующими лицами сериала, так как «их тогда не было». Драконы тоже не появятся, в отличие от лютоволков, белых ходоков и мамонтов.

Как отмечается, в качестве названия проекта Мартин предложил вариант «Долгая ночь», хотя он уже использовался для третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов».

«Я слышал, как кто‑то предложил вариант «Самая длинная ночь» — и это меня тоже вполне устраивает», — сказал Мартин.

Ранее Мартин, являющийся автором серии книг «Песнь льда и пламени», по которым был снят сериал «Игра престолов», высказался о фанатах телепроекта.