Успенская объяснила поведение Пугачевой на перроне

Российская певица Любовь Успенская высказалась в отношении скандального инцидента с участием Аллы Пугачевой.

В своем инстаграме она призвала поклонников проявить снисходительность.

Успенская добавила, что в современном мире, где можно столкнуться с покушениями и преследованиями, можно понять желание человека обезопасить себя и своих детей.

Ранее муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский отреагировал на информацию о конфликте певицы с Аллой Пугачевой.