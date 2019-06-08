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Музыкант Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, посмертно получил премию «Муз-ТВ». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Децл удостоился награды за вклад в развитие хип-хоп музыки.

Уточняется, что награду певца забрал его отец Александр Толмацкий. Он выступил с речью, отметив с сожалением, что на церемонии не смогли присутствовать мать Кирилла и его 13-летний сын.

Ранее сообщалось, что Децла посмертно наградили званием «Хип-хоп легенда».

Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске.