Децл посмертно получил премию «Муз-ТВ»
Музыкант Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, посмертно получил премию «Муз-ТВ». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Децл удостоился награды за вклад в развитие хип-хоп музыки.
Уточняется, что награду певца забрал его отец Александр Толмацкий. Он выступил с речью, отметив с сожалением, что на церемонии не смогли присутствовать мать Кирилла и его 13-летний сын.
Ранее сообщалось, что Децла посмертно наградили званием «Хип-хоп легенда».
Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске.