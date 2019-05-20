Тилль Линдеманн предложил белорусу оплатить штраф за порноклип Rammstein
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн предложил жителю Белоруссии оплатить штраф, который на него наложили местные власти за публикацию в соцсетях клипа на песню Pussy, сообщает «Белсат».
На телеканале рассказали, что в отношении Андрея Головенко было возбуждено уголовное дело за то, что он несколько лет назад разместил в соцсетях клип на песню Pussy, в котором содержатся порнографические сцены.
После того, как Головенко рассказал об этом в своих социальных сетях к нему обратился Линдеманн с предложением оплатить судебные издержки. Однако Головенко отказался, сославшись, что с деньгами ему помогли друзья.
Уголовное дело в отношении Головенко было прекращено за истечением срока давности.
Ранее сообщалось, что Rammstein провезет огромную спичку по Европе.