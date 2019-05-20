Появился новый постер «Однажды в Голливуде» Тарантино
В сети появился новый постер фильма «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. Об этом сообщает Deadline.
По данным портала, на постере изображен актер Леонардо Ди Каприо в образе ковбоя.
Как отмечается, Ди Каприо снялся в картине в роли телевизионного актера Рика Далтона.
Ранее сообщалось, что в сети появился первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде».
«Однажды в Голливуде» станет девятой по счету среди работ Квентина Тарантино. После десятой ленты Тарантино намерен уйти из кино.