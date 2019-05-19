Как умирал Караченцов, рассказала его вдова

Людмила Поргина, вдова ушедшего из жизни актера Николая Караченцова, рассказала о последних минутах жизни супруга. Об этом она заявила в интервью газете «Московский комсомолец».

По ее словам, Караченцов до последнего был в сознании. Когда актер очнулся от комы, он рассказывал супруге, что к нему прилетели ангелы, которые показали ему ад и рай.

«Когда утром я побежала туда, мне сообщили, что Коля только-только… Теплый еще был, розовый весь. Врачи сказали, что он был до последнего в сознании», — рассказала Поргина.

Она добавила, что перед реанимацией супруг просил ее не переживать и не плакать.

Ранее сообщалось, что подруга рассказала о последних днях жизни Караченцова.