Лазарев попал в чарты десяти стран Европы

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Песня российского певца Сергея Лазарева Scream, с которой он выступил на полуфинале международного конкурса «Евровидение», попала в чарты iTunes в 11 странах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Eurovision Tracker.

Отмечается, что новый трек пользуется популярностью в Швеции, Греции, Норвегии, Дании, Литве, Польше, Швейцарии, Австрии, Нидерландах и Бельгии. Также песню Лазарева часто слушают в России.

Ранее сообщалось, что клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения».