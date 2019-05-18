Лазарев попал в чарты десяти стран Европы
Песня российского певца Сергея Лазарева Scream, с которой он выступил на полуфинале международного конкурса «Евровидение», попала в чарты iTunes в 11 странах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Eurovision Tracker.
Отмечается, что новый трек пользуется популярностью в Швеции, Греции, Норвегии, Дании, Литве, Польше, Швейцарии, Австрии, Нидерландах и Бельгии. Также песню Лазарева часто слушают в России.
Ранее сообщалось, что клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения».