Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского

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В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Как отмечается, запись журналистам передал руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев.

Ранее сообщалось, что работы по подъему артефактов с затонувшего у побережья Крыма парохода «Генерал Коцебу», на котором, предположительно, находятся картины Ивана Айвазовского, приостановлены, так как есть вероятность их повреждения.

Судно затонуло более 100 лет назад. Оно находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.