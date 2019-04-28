О самочувствии МакSим после страшного ДТП рассказал ее представитель

Представитель российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) рассказала о состоянии здоровья артистки, сообщает «Звезда».

По словам представителя, у певицы была краткосрочная потеря памяти, но МакSим уже лучше. Она восстанавливается после удара головой, но все еще находится в больнице.

«Она очень оптимистично настроена и довольна, что идет на поправку», — добавила представитель МакSим.

Как отмечается, в ближайшие дни певицу планируют перевезти в столицу.

Ранее сообщалось, что представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы.

МакSим попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт, торопясь на московский рейс.