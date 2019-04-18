Дмитрия Быкова экстренно отправили в московскую больницу

Писатель Дмитрий Быков был экстренно транспортирован на «скорой» из Уфы в Москву, передает местный телеканал «Вся Уфа».

Как отмечается, его перевезут из 22-ой больницы Уфы в госпиталь имени Бурденко в Москве.

В материале говорится, что вместе с литератором в машине поехали его жена и дочь.

Ранее сообщалось, что о дальнейшем лечении Дмитрия Быкова рассказал его друг.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция литератора в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о госпитализации Быкова.