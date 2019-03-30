Шнуров рассказал, сколько после развода досталось Матильде

Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества экс-супруге Матильде Мозговой, передает StarHit.

Шнуров признался, что от этого он не обеднел.

«Матильде после развода досталось больше половины, кажется. Не сказал бы, что жалею, но и не рад», — заявил Шнуров.

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По данным издания, Матильде достались три квартиры общей площадью более 550 квадратных метров и стоимостью около 140 миллионов рублей, также она оставила себе балетную школу и ресторан.

Ранее Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме первое фото со своей четвертой супругой, 28-летней Ольгой Абрамовой.