Панин объяснил свою ненависть к России

Российский актер Алексей Панин объяснил свою недавнюю фразу о ненависти к «грязной» России. Об этом он написал в инстаграме.

До этого Панин написал, что ненавидит страну, потому что она «грязная», «уголовная» и «гомофобная».

Актер пояснил, что в русском языке слово «ненавижу» имеет целый ряд значений и даже означает понятие «отвращение».

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«Когда я писал свой пост о России, я вкладывал в свои слова именно это. Да, я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда!», — подчеркнул Панин.

Также он добавил, что ненавидит людей, которые призывают уничтожать представителей сексуальных меньшинств.

«Я всегда говорил о толерантности и призывал людей быть добрыми, а меня пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды», — добавил Панин.

Ранее сообщалось, что Панин вызвался представлять Россию на «Евровидении».