Елена Воробей отказалась верить в смерть Началовой

Российская певица Елена Воробей отреагировал на смерть певицы Юлии Началовой. Об этом она написала в инстаграме.

Воробей заявила, что отказывается верить в смерть Началовой.

«Не хочу, не могу в это поверить, голова отказывается принимать, что тебя больше нет... до последнего дня все казалось выдумкой журналистов», — написала Воробей.

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Она также сказала, что всегда будет помнить о» талантливой светлой и доброй» певице.

Юлия Началова умерла вчера, 16 марта, в возрасте 38 лет.

Российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.

Ранее сообщалось, что изменилась дата похорон Юлии Началовой.