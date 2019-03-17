Началова стала пятой жертвой «Последнего героя»

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Певица Юлия Началова стала пятым умершим участником проекта «Последний герой». Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, ее уход продолжил печальную череду смертей людей, которые были задействованы в этом шоу.

Началова ушла вслед за рэпером Кириллом Толмацким (Децлом), музыкантом Крисом Кельми, певицей Жанной Фриске и актрисой Верой Глаголевой. Автор материла задается вопросом: является ли это проклятьем или просто страшным стечением обстоятельств?

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Юлия Началова приняла участие в четвертом сезоне шоу «Последний герой» в 2003 году, однако ушла с него в самом начале.

Ранее сообщалось, что отец Началовой назвал причину смерти дочери.