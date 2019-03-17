Началова стала пятой жертвой «Последнего героя»
Певица Юлия Началова стала пятым умершим участником проекта «Последний герой». Об этом сообщает ФАН.
Как отмечается, ее уход продолжил печальную череду смертей людей, которые были задействованы в этом шоу.
Началова ушла вслед за рэпером Кириллом Толмацким (Децлом), музыкантом Крисом Кельми, певицей Жанной Фриске и актрисой Верой Глаголевой. Автор материла задается вопросом: является ли это проклятьем или просто страшным стечением обстоятельств?
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Юлия Началова приняла участие в четвертом сезоне шоу «Последний герой» в 2003 году, однако ушла с него в самом начале.
Ранее сообщалось, что отец Началовой назвал причину смерти дочери.