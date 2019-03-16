О состоянии Началовой после операции рассказала ее помощник
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о ее состоянии после операции, пишет kp.ru.
По ее словам, состояние певицы немного улучшилось.
Однако представитель Началовой подчеркнула, что артистка подверглась хирургическому вмешательству еще несколько дней назад.
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«То, что пишут, — сочинительство на вольные темы это называется», — сказала Исаева.
Также представитель Началовой добавила, что очаг заражения никогда не был на ступне.
Ранее сообщалось, что врачи прооперировали Юлию Началову.