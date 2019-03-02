В США читатель библиотеки вернул украденный журнал с The Beatles спустя полвека

Общественная библиотека округа Куйахога проинформировала о читателе, который вернул журнал Life 1968 года с The Beatles на обложке через 50 лет. Об этом говорится в фейсбуке библиотеки.

Согласно приложенной к посылке записке, читатель украл журнал, когда был еще ребенком, и сожалеет об этом. Он также приложил к письму чек на $100 за то, что вернул издание спустя такое длительное время.

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«Обращаемся к поклоннику The Beatles…спасибо, что вернул его на этой неделе и тем самым успокоил свою совесть», — говорится в сообщении библиотеки.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида была похищена коллекция из 450 комиксов о Бэтмене, чья стоимость составляет примерно $1,4 млн.