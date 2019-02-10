Порошенко заявил, что Украине не нужен «хихикающий» с Путиным президент
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государству не нужен глава государства, который будет «флиртовать» и «хихикать» с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что стране не нужен такой президент, который «встанет перед Кремлем на колени».
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«Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», — заявил Порошенко.
Ранее Порошенко пригрозил украинцам «стоящим за углом Путиным».