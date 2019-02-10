Порошенко заявил, что Украине не нужен «хихикающий» с Путиным президент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государству не нужен глава государства, который будет «флиртовать» и «хихикать» с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что стране не нужен такой президент, который «встанет перед Кремлем на колени».

Реклама

«Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко пригрозил украинцам «стоящим за углом Путиным».