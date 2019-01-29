Толкнувшему Скабееву вручат госнаграду в Эстонии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/1/12147001/101018_ber-pic905-895x505-59106.jpg">

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд наградит депутата Верховной рады Украины Борислава Березу, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ. Об этом свидетельствует данные с сайта канцелярии президента страны.

Отмечается, что Березу наградят орденом «Крест Маарьямаа IV степени» за активную помощь в решении эстонских проблем.

Реклама

Вручение награды приурочено к 101-й годовщине принятия Декларации независимости Эстонской Республики.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Борислав Береза толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ. Также он заявлял, что «никто» в ПАСЕ «не относится с уважением» к представителям российских медиа.