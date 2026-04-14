В Эстонии выступили против российских пловцов

Эстонская федерация плавания на своем официальном сайте опубликовала пресс-релиз, в котором раскритиковала снятие санкций в отношении российских спортсменов со стороны Международной федерации плавания (World Aquatics).

В Эстонии заявили, что в знак протеста не намерены в ближайшие годы проводить международные турниры по плаванию, пока текущая ситуация и принятые решения не изменятся.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

