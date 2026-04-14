Инфекционист предупредила о расширении ареала энцефалитных клещей в России

Ареал распространения в России клещей-переносчиков энцефалита, расширяется из-за потепления. Об этом расскзала врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева в беседе с ТАСС.

«Из-за потепления климата ареал распространения энцефалитных клещей расширяется. Согласно данным Роспотребнадзора за 2025 год, 49 регионов РФ признаны эндемичными», — сказала она.

Так, например, Северодвинск, который долгое время считался безопасной северной территорией, но в декабре прошлого года был официально включен в список эндемичных.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, что с начала сезона активности клещей в больницы обратились более шести тысяч россиян из-за укусов. Наибольшее количество случаев укусов клещей зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

