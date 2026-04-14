Россиянка бросила рюкзак с 4,5 млн рублей на улице

В Иркутске 36-летняя женщина бросила на улице рюкзак, в котором было 4,5 млн рублей наличными. Об этом сообщает ГУ МВД России по Бурятии.

Все началось в ноябре прошлого года, когда жительница Бурятии обратилась в тематической онлайн-группе за консультацией на тему сроков оформления пенсии. Там «помощники» дали ей номер телефона для связи. Позвонив по нему, она сообщила неизвестному мужчине паспортные данные и СНИЛС. После этого связь прервалась.

Затем женщине стали звонить с разных номеров. Один абонент сообщил о взломе аккаунта на «Госуслугах», другой представился силовиком и заявил о подозрительном переводе, третий назвался представителем Центробанка. Аферисты убедили ее, что мошенники пытаются похитить ее средства. Узнав о планах купить дом, они настояли на срочном обналичивании денег.

10 апреля ей выдали в банке часть средств — 4,5 млн рублей. После этого лжесотрудник ФСБ сообщил, что для экспертизы наличные необходимо доставить в Москву через Иркутск. уже 11 апреля женщина прибыла в транзитный город, получила геокоординаты и оставила рюкзак с деньгами за контейнером.

Обратный путь ей оплатили неизвестные, переведя таксисту 72 тысячи рублей. Лишь вернувшись домой она посоветовалась с родными и поняла, что стала жертвой обмана. После этого россиянка обратилась в полицию.

Ранее в Краснодаре юноша лишился 16 млн рублей после звонка из «военкомата».