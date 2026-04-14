В «Краснодаре» призвали перестать недооценивать их

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «Матч ТВ» заявил, что устал от давления со стороны СМИ в контексте борьбы за чемпионство.

По его словам, краснодарский клуб заслужил к себе иного отношения.

«Мне кажется, хватит уже нас недооценивать. Мы будем бороться до самого конца. А по окончании сезона посмотрим — выиграем или нет», — заявил Кордоба.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге 12 апреля и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

