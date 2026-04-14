Пушилин рассказал о планах по восстановлению освобожденных поселков в ДНР

Пушилин: в ДНР восстановят шесть освобожденных населенных пунктов
Работы по восстановлению первичной инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) начнутся до конца 2026 года. Об этом глава республики Денис Пушилин заявил на Всероссийском жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге, его слова приводит ТАСС.

По его словам, местные власти собираются приступить к первичным работам по восстановлению не менее шести населенных пунктов.

Накануне Пушилин заявил, что российские войска ведут успешное наступление в направлении поселка Сергеевка в ДНР. Кроме того, на красноармейско-добропольском направлении, по словам главы ДНР, идут активные бои на подступах к населенным пунктам Белецкая, Павловка, Новый Донбасс. В районе Гришина российские силы также улучшили свое положение и продвинулись в направлении ключевого для украинской армии поселка Сергеевка, который входит в состав крупной агломерации вместе со Славянском и Константиновкой. Этот район является важным транспортно-логистическим узлом и укрепленным районом для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении новых регионов России.

 
Устали от работы и остались совсем без сил? Что с этим делать, отвечает психолог
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

