Семенович сделали предложение на льду Байкала

Певица Анна Семенович захотела баллотироваться в Госдуму
Певица Анна Семенович сообщила в Telegram-канале, что может баллотироваться в Госдуму.

Семенович рассказала, что, вероятно, будет кандидатом в Государственную думу от партии «Зеленые». Она анонсировала это в необычной форме. Певица записала ролик на льду Байкала вместе с женихом Денисом Шреером. В ролике возлюбленный артистки встает на колено и предлагает ей баллотироваться. Для видео знаменитость надела фату и белое платье.

«Мне сделали предложение на льду Байкала. Вот думаю: согласиться?» — подписала публикацию исполнительница.

Анна Семенович выступает за экоактивизм. В ноябре 2025 года певица заявила, что стоит ввести закон о запрете вырубки елок в качестве новогоднего украшения. Она отметила, что живые деревья можно заменить искусственными. По словам знаменитости, они ничем не хуже настоящих.

Семенович раскритиковала тех, кто уничтожает живое дерево ради «двух недель удовольствия». В марте 2026-го артистка призналась, что заменила натуральные шубы на дубленки из искусственного меха.

