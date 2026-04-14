США направили корабли для разминирования Ормузского пролива

TWZ: группа кораблей направляется на разминирование Ормузского пролива
Группа как минимум из шести кораблей направлена на разминирование Ормузского пролива. Об этом сообщает американское военное издание TWZ.

В статье говорится, что три из них сейчас находятся в Индийском океане, а два уже прошли пролив. США планируют задействовать в разминировании тральщик, который до конфликта с Ираном стоял на базе в Бахрейне.

До этого о планах Соединенных Штатов «расчистить пролив в качестве одолжения странам по всему миру» заявил американский президент Дональд Трамп. Политик отметил, что 28 минных заградителей, которые Иран установил в проливе, сейчас «лежат на дне моря», и удивился, что у Исламской Республики «нет ни мужества, ни воли» ликвидировать мины самой.

До этого The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что причиной, по которой Иран до сих пор не открыл полностью Ормузский пролив, является то, что Тегеран не может обнаружить мины, которые сам же и установил в акватории.

В марте Иран заминировал пролив сразу после того, как Израиль и США начали войну против страны, что практически остановило движение нефтяных танкеров и других судов. Это привело к росту цен на энергоносители.

Ранее СМИ сообщили о трех суднах, прошедших через Ормузский пролив в условиях блокады.

 
