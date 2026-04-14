На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении экс-замминистра финансов России и бывшего первого зампредседателя Центрального банка РФ Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что суд зарегистрировал дело 13 апреля. Дата его рассмотрения еще не назначена.

За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В 2023 году МВД объявило в розыск Сергея Алексашенко*, бывшего заместителя министра финансов РФ и зампреда Банка России. Ранее сообщалось, что экономист участвовал в разработке санкций против России в составе рабочей группы Стэнфордского университета (внесен в перечень нежелательных организаций). В Госдуме отметили, что деятельность Алексашенко можно характеризовать как госизмену. По этой статье УК ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее директора благотворительного фонда «Дом с маяком» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.