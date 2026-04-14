Россия предложила создать в системе ООН новую должность — специального посланника Генсека по вопросам развития и защиты малого и среднего бизнеса. С такой инициативой выступил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на встрече с директором департамента инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД Нан Ли Коллинз. Слова Титова «Газете.Ru» передала его пресс-служба.

По мнению Титова, сейчас не хватает отдельного международного механизма, который мог бы связать между собой страны, готовые делиться технологиями, государства-получатели, структуры ООН и бизнес. Эту функцию мог бы взять на себя специальный посланник Генсека ООН по МСП, считает Титов.

«На фоне глобального дефицита финансирования развития в $4 трлн все больше стран говорят о необходимости менять подход к поддержке развивающихся экономик. Речь идет не только о прямом финансировании, но и о передаче технологий, компетенций и инфраструктурных решений, которые помогают запускать внутренний рост. Россия готова предложить для этого собственный практический инструмент — цифровой суперсервис для малого и среднего предпринимательства. Эта платформа объединяет регистрацию бизнеса, платежные сервисы, налоговые механизмы и кредитную поддержку. Внедрение такой системы в РФ способствовало росту числа субъектов МСП на 1 млн, самозанятых — на 15 млн, а налоговые поступления от сектора увеличились вдвое, до $119 млрд», — отметил Титов.

Он также напомнил, что подобные цифровые решения уже есть или внедряются и в других технологически развитых странах. В частности, этот опыт обсуждался в январе 2026 года на форуме ЭКОСОС, где своими наработками делились представители Индии, Китая, Казахстана, Индонезии, Катара и ряда других государств.

Инициативу уже обсуждали в рамках мероприятий на площадке ООН и во время двусторонних контактов с представителями более чем 30 стран, а также с сотрудниками ЮНКТАД, Управления ООН по наименее развитым странам и заместителями Генерального секретаря ООН, рассказал Титов. По его словам, предложение в целом вызвало интерес. Он предложил включить эту идею в готовящийся доклад ЮНКТАД «Предпринимательство для устойчивого развития», чтобы затем вынести ее на рассмотрение в рамках профильной декларации на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Титов также обсудил инициативу с генсеком Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин и главой Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом.

Ранее спецпредставитель Титов призвал создать программу по спасению человечества в ООН.